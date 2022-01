Alerta Roja tendrá dos secuelas con Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Alerta Roja, cinta de acción de Netflix estrenada el pasado año y que se ha convertido en la película más vista de la historia de la plataforma, contará con dos secuelas. Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, protagonistas de la primera película, regresarán en ambos filmes. Estas secueas se rodarán de forma conjunta, como si fueran una única y gran producción, al estilo de lo que hizo Peter Jackson con la trilogía de El señor de los anillos o lo que tiene previsto hacer Justin Lin con Fast and Furious 10 y 11.

Según Deadline, Rawson Marshall Thurber también volverá como director y ya ha empezado a escribir las secuelas. Las películas ya están en las primeras fases de desarrollo. Tal como apunta la publicación, se espera que la producción arranque a principios de 2023, dependiendo de los acuerdos que se alcancen con los protagonistas y sus calendarios.

"Fuentes afirman que el plan es traer de vuelta al trío de estrellas protagonistas y agregar nuevos personajes para dar cuerpo a un conjunto de películas de atracos que recuerde a la franquicia Ocean's Eleven", adelantó Deadline.

Beau Flynn volverá a producir a través de Flynn Pictures Co, junto con Johnson, Hiram García y Dany García a través de Seven Bucks Productions. Thurber también será productor a través de Bad Version Productions y Scott Sheldon de Flynn Picture Co será el productor ejecutivo.

"Un criminólogo del FBI y el ladrón de arte más buscado del mundo se hacen compinches para atrapar a una escurridiza estafadora que siempre va un paso por delante", reza la sinopsis de Alerta Roja, que se ha convertido en la película más vista de Netflix.

Algunos medios aseguraron que Reynolds, Gadot y Johnson se embolsaron 20 millones de dólares cada uno por la primera entrega, de manera que el presupuesto final de la cinta fue de 250 millones de dólares. Universal ideó originalmente Alerta Roja para su proyección en cines, pero lo descartaron debido al coste y, en su lugar, Netflix compró el largometraje.