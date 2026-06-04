Akira, el legendario anime, vuelve a los cines este verano en glorioso 4K

Akira, el clásico anime, vuelve a los cines en versión 4K - SELECTAVISIÓN

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Akira, legendaria película de animación japonesa, volverá a la gran pantalla. El legendario anime, adaptación cinematográfica estrenada en 1988 del manga escrito por Katsuhiro Otomo, regresa a los cines en versión 4K a partir del 3 de julio.

La película se reestrena para invitar a los aficionados del anime y cinéfilos a redescubrir uno de los mayores clásicos del género en la gran pantalla, y a su vez, para atraer a nuevas generaciones.

El largometraje dirigido por Otomo, el propio autor de la obra original, es considerado de una de las obras más importantes de la historia del cine y el anime.

Con el paso de los años Akira se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras para convertirse en una referencia mundial de la ciencia ficción que, casi cuatro décadas después, sigue teniendo gran influencia en en innumerables películas, series, videojuegos y obras de cultura popular.

AKIRA, UNO DE LOS MEJORES ANIMES DE LA HISTORIA

La historia de Akira arranca con una explosión nuclear que azota el corazón de Tokio y provoca el estallido de la Tercera Guerra Mundial. De pronto, el espectador avanza treinta años hacia el futuro. Es ahí cuando comienza realmente la trama del filme, en una versión distópica de la ciudad, llamada Neo-Tokyo, en el año 2019. Durante la película surgen multitud de personajes, pero su historia se centra en el testimonio de dos huérfanos: Shotaro Kaneda y Tetsuo Shima.

Amigos de una pandilla de motociclistas, Kaneda y Tetsuo sobreviven sin saber lo que les deparará el futuro. Una noche, Tetsuo tiene un accidente con su moto y es ingresado en unas instalaciones militares. Allí, el Gobierno lo secuestra cuando los científicos descubren que es el poseedor de la energía absoluta. Pero Tetsuo no está dispuesta a servir como cobaya humana y pronto se convertirá en una poderosa amenaza gracias a sus habilidades telequinéticas.

Mientras busca a Akira, el niño cuyos poderes psíquicos destruyeron Japón hace 30 años, Tetsuo pierde el control, consumido por el poder, y destroza Neo-Tokyo a su paso. Mientras tanto, un grupo de otros niños con poderes psíquicos, comandados por su amigo desde la niñez Kaneda, atraviesan la ciudad para detener a Tetsuo y frenar el desastre.