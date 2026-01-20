Akira abre el ciclo de grandes clásicos del anime en los Cines Verdi

Akira - TOHO, SUMITOMO CORPORATION

MADRID, 20 Ene. (CulturaOcio) -

Los cines Verdi presentan Anime Day, un ciclo cinematográfico que traerá de vuelta a la gran pantalla los clásicos más célebres de la animación japonesa. Esta iniciativa, que aspira a convertirse en una cita imprescindible para los amantes del anime, comenzará su andadura en las salas de los Cines Verdi de Madrid y Barcelona el próximo viernes 6 de febrero a las 22:30 horas con la proyección de Akira.

Tras el estreno de la obra maestra de Katsuhiro Otomo, considerada uno de los grandes hitos de la historia del cine de animación, se irán anunciando los siguientes títulos que formarán parte del Anime Day y que llegarán de forma quincenal a las salas de los Verdi.

Akira es un manga escrito por Katsuhiro Otomo que tiene un total de seis volúmenes, y que fue adaptado por el propio 'mangaka' en una versión cinematográfica que vio la luz en 1988. Ésta difiere en parte de de la historia original, ya que la película se estrenó antes de que el manga se hubiera publicado íntegramente.

La historia de Akira arranca con una explosión nuclear que azota el corazón de Tokio y provoca el estallido de la Tercera Guerra Mundial. De pronto, el espectador avanza treinta años hacia el futuro. Es ahí cuando comienza realmente Akira, en una versión distópica de la ciudad, llamada Neo-Tokyo, en el año 2019. Durante la película surgen multitud de personajes, pero su historia se centra en el testimonio de dos huérfanos: Shotaro Kaneda y Tetsuo Shima.

Amigos de una pandilla de motociclistas, Kaneda y Tetsuo sobreviven sin saber lo que les deparará el futuro. Una noche, Tetsuo tiene un accidente con su moto y es ingresado en unas instalaciones militares. Allí, el Gobierno lo secuestra cuando los científicos descubren que es el poseedor de la energía absoluta. Pero Tetsuo no está dispuesta a servir como cobaya humana y pronto se convertirá en una poderosa amenaza gracias a sus habilidades telequinéticas.

Mientras busca a Akira, el niño cuyos poderes psíquicos destruyeron Japón hace 30 años, Tetsuo pierde el control, consumido por el poder, y destroza Neo-Tokyo a su paso. Mientras tanto, un grupo de otros niños con poderes psíquicos, comandados por su amigo desde la niñez Kaneda, atraviesan la ciudad para detener a Tetsuo y frenar el desastre.