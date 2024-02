La actriz de Los Soprano a la que OnlyFans salvó la vida

MADRID, 29 Feb. (CulturaOcio) -

Drea De Matteo encarnó a Adriana La Cerva en Los Soprano, considerada una de las mejores series de la historia de la televisión. Pese a haber participado en la exitosa ficción, la carrera de la actriz sufrió un duro golpe y ha tenido que recurrir a OnlyFans, un servicio de suscripción popular especialmente por su contenido erótico para adultos, para solventar sus problemas económicos.

En una entrevista con Daily Mail, De Matteo ha revelado que perdió muchos trabajos como actriz tras negarse a ponerse la vacuna del coronavirus y llegó a tener únicamente 10 dólares en su cuenta bancaria. Aunque al principio se mostró reticente a unirse a OnlyFans, la actriz asegura que logró salvar su casa del embargo hipotecario a los cinco minutos de abrir su espacio personal en este servicio de suscripción de contenido.

Además de la amenaza de perder su casa, la intérprete también necesitaba dinero para ayudar a su madre, que padece demencia. "Nos salvó. OnlyFans me salvó la vida, al 100 por 100. No puedo creer que esté diciendo esto, pero realmente nos salvó", ha admitido.

"Cualquiera que quiera condenarme y menospreciarme, que lo haga. Solo espero que nunca se encuentren en la posición en la que yo estaba de cuidar a dos niños pequeños. Salvó el que es mi hogar desde hace muchos años, que era muy importante para nosotros. Me pusieron en embargo hipotecario y mi casa se había inundado, así que estaba tratando de venderla rápidamente. Quería intentar venderla antes de que me la quitaran", relató.

Además, lo que ha ganado gracias a OnlyFans también le ha servido para lanzar su propia marca de ropa, Ultrafree. "'Yo estaba como: 'Joder'. En cinco minutos pude pagar a la inmobiliaria, que se quedó con la venta de mi casa", comentó. Sin embargo, De Matteo admitió que le costó tomar la decisión de unirse a la plataforma. "Lo hice, pero no quería hacerlo. Recibí muchas críticas por hacerlo, se hizo viral y la gente se volvió loca", reconoció.

Pese a su reticencia inicial, parece que De Matteo cada vez se siente más cómoda con su nuevo trabajo. "Me siento bien al ver esas fotos", confesó. "Puede haber algún retoque aquí y allá, pero la verdad es que me graban en vídeo en vivo cuando hacemos la sesión de fotos para que los fans puedan ver la sesión de fotos en tiempo real", afirmó.

La actriz ya habló sobre su salto a OnlyFans el año pasado en una entrevista con Fox News Digital en la que reveló que había perdido a su representante. "Supongo que se podría decir que era una chica mala porque no seguí las reglas hace un par de años", dijo, en referencia a su negativa a vacunarse, además de defender su decisión de pasarse a OnlyFans. "Simplemente no me importa. Prefiero salvar a mi familia que salvar las apariencias", declaró.

Además de haber trabajado en Los Soprano, De Matteo también ha participado en producciones como Sons of Anarchy, Mujeres desesperadas, Joey o Shades of Blue. Su último trabajo data de 2023, cuando apareció en un capítulo de Mayans M.C.