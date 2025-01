80 años de la liberación de Auschwitz: 8 películas y un documental sobre la barbarie del Holocausto

MADRID, 27 Ene. (CulturaOcio) -

El 27 de enero es reconocido internacionalmente como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y precisamente este 2025, se cumplen 80 años desde la liberación de Auschwitz, el que fue el más infame y mayor campo de concentración y exterminio nazi.

En numerosas ocasiones el cine ha retrocedido en el tiempo para narrar la tragedia que afectó a millones de personas. Una etapa en la historia del ser humano que, desgraciadamente, nunca se podrá olvidar.

Como homenaje a todos aquellos que perdieron la vida y la esperanza en Auschwitz y otros campos de concentración, y coincidiendo con el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, esta lista recoge nueve de las obras audiovisuales que mejor han reflejado la barbarie y desolación del Holocausto nazi.

EL DIARIO DE ANA FRANK (1959)

Este filme adapta una de las historias más emblemáticas del Holocausto, la que relató en su diario la hija de la familia Frank. George Stevens dirigió en 1959 esta aplaudida y emocionante adaptación que consiguió tres premios Oscar.

LA DECISIÓN DE SOPHIE (1982)

No de la atroz vida en los campos de concentración, sino de las tremendas secuelas que dejaron en los supervivientes trata la película escrita y dirigida por Alan J. Pakula. Basada en la novela de William Styron, la cinta le valió a Meryl Streep su segundo Oscar por su encarnación de Sophie Zawistowska, una mujer que sobrevivió al tormento de Auschwitz.

MEMORIES OF THE CAMPS (1985)

El documental sobre el horror del Holocausto filmado, entre otros, por Alfred Hitchcock permaneció perdido durante más de 35 años, cuando fue rescatados del Museo de Guerra Imperial de Londres. La cadena estadounidense PBS se encargó de reeditarlo en 1985, y ahora puede disfrutarse del visionado de una de las obras más crudas acerca del Holocausto.

LA LISTA DE SCHINDLER (1993)

Posiblemente la gran película sobre el Holocausto judío y, también muy posiblemente, de Steven Spielberg. Siete Oscar se llevó la historia que retrata los esfuerzos de Oskar Schindler (un enorme Liam Neeson), un empresario alemán, para salvar las vidas de los cientos de trabajadores judíos empleados en su fábrica de Cracovia. Una película estremecedora y de una calidad técnica y humana incontestable.

LA VIDA ES BELLA (1997)

La visión más mágica y en cierta forma esperanzadora de la barbarie es la que intenta trasladarle Guido a su hijo Joshua para intentar que no sea consciente del exterminio. Una conmovedora, tierna y bella fábula que le valió Roberto Benigni tres Oscar, incluyendo el de mejor actor y el de mejor película de habla no inglesa. Para la historia del cine quedará, no solo su gran película, sino también su "paseo" sobre las butacas al subir a recoger la estatuilla.

EL PIANISTA (2002)

Con Roman Polanski como director y con Adrien Brody como protagonista -ambos ganadores del Oscar por su trabajo- esta película llevó a la gran pantalla la historia real de Wladyslaw Szpilman, un brillante pianista polaco de origen judío que vive huyendo de la barbarie nazi en una Varsovia en ruinas. Una estremecedora historia de supervivencia, soledad y tesón ante el espanto y la muerte. El intérprete ha vuelto a interpretar a un superviviente del Holocausto en The Brutalist, cinta recientemente estrenada que narra la persecución del sueño americano del arquitecto húngaro László Tóth.

EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS (2008)

Una de las películas "menos crudas" que se han hecho acerca del Holocausto. Relata la historia de Bruno, el hijo de un recientemente ascendido general nazi, ahora a cargo de un campo de concentración. La película ahonda en la relación entre Bruno y Shmuel, un niño judío encerrado dentro del campo. El choque entre las dos realidades tan distintas de uno y otro niño es el eje conductor de la trama. Pese a que no se especifica que la trama trascurra en Auschwitz, la película es una emotiva aproximación a la situación que tuvieron que vivir gran parte de los niños durante la hegemonía nazi.

EL HIJO DE SAÚL (2015)

Este largometraje de László Nemes muestra la vida de Saúl, un prisionero húngaro encargado de quemar los cadáveres gaseados en Auswitch y limpiar los hornos. Saúl buscará la esperanza en la redención cuando trate de salvar el cadáver de un niño al que toma por su hijo. Visceral y claustrofóbica, un crudo referente sobre el tema.

LA ZONA DE INTERÉS (2023)

Jonathan Glazer regresó tras una década de inactividad para situar la cámara en pleno campo de exterminio de la actual Polonia, aunque su perspectiva rehuía de mostrar el sufrimiento de los judíos y la barbarie del Holocausto, para utilizar el fuera de campo de forma desalentadora y mostrar la frivolidad de los soldados y familias del régimen nazi. La zona de interés, el lugar donde se perpetra la masacre, se halla tras los muros del hogar en el que el comandante Rudolf Höss reside junto a su mujer e hijos, lo que hace la experiencia de este filme mucho más descorazonadora.