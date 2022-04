La niña del abrigo rojo de La lista de Schindler ayuda a los refugiados en Ucrania

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Oliwia Dabrowska tenía tres años cuando pasó a la historia del cine con su aparición en La lista de Schindler. En la cinta de Steven Spielberg dio vida a la niña del abrigo rojo que camina por el gueto de Cracovia. Ahora la joven tiene 32 y se encuentra en Ucrania ayudando a las víctimas de la invasión rusa.

Dabrowska está en la frontera de Ucrania ayudando a los refugiados a llegar a Polonia. "Este soy yo, cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania hace unos días. Estuve allí con mi valiente madre, este lugar a mis espaldas es el punto de recepción. Allí encontramos a una familia ucraniana que necesitaba transporte a una ciudad muy lejana, cerca de la frontera con Alemania", reveló en Instagram.

"Os pido ayuda. Toda la ayuda que podáis brindar, pero seré honesta (si soy grosera, lo siento): la ayuda más importante es el dinero. Necesitamos pagar el combustible, la comida, los hogares para los refugiados, cosas para los niños, etc", pidió la exactriz, que aseguró que estaba colaborando con algunas asociaciones polacas.

"No puedo contar todo lo que he visto aquí, porque no tengo las palabras correctas en mi mente. Nadie, que nunca haya visto esto, puede imaginar esta pesadilla en los ojos de esas personas", agregó.

En otra publicación, Dabrowska hizo referencia a su personaje en La lista de Schindler. "Ella siempre fue el símbolo de la esperanza. Hagamos que lo sea de nuevo", rezaba una publicación junto a un fotograma de la cinta.

Protagonizada por Liam Neeson, Ralph Fiennes y Ben Kingsley, La lista de Schindler relata la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que ayuda a sus empresarios judíos a librarse de la persecución nazi. La producción ganó siete premios Oscar, incluyendo los galardones a mejor película y mejor director para Steven Spielberg.