20 actores que han muerto este 2020

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Se acerca el final de 2020 y, como es habitual, toca hacer balance de el año más atípico de las últimas décadas. Además del omnipresente coronavirus, que ha cambiado para siempre las vidas de millones de personas, este año ha sido especialmente duro y triste para la industria del cine.

Leyendas como Kirk Douglas, Olivia de Havilland o Sean Connery, así como estrellas jóvenes como Chadwick Boseman han fallecido en los últimos 12 meses. Estas son 20 estrellas que se han apagado durante este año que llega a su fin.

El protagonista de Espartaco, El gran carnaval y El loco del pelo rojo falleció el 5 de febrero. Tenía 103 años.

Otra leyenda del Hollywood dorado que ha muerto en 2020 es Olivia de Havilland. Fue el pasado 26 de julio cuando la intérprete de La heredera falleció a los 104 años.

James Bond contra Goldfinger, Operación Trueno, El nombre de la rosa o Los intocables de Eliot Ness son algunos de los clásicos que protagonizó Sean Connery en sus 90 años de vida. La industria del cine perdió a una de sus mayores estrellas el pasado 31 de octubre.

La muerte de Chadwick Boseman el 28 de agosto pilló por sorpresa al mundo. La estrella de Black Panther, que tenía 43 años, luchó durante dos años y en secreto contra un cáncer de colon.

El actor sueco murió el 8 de marzo a los 90 años. Alcanzó la fama de la mano de Ingmar Bergman gracias a títulos como El séptimo sello o Fresas salvajes. También actuó en clásicos como El exorcista o Dune.

Naya Rivera saltó a la fama gracias a su papel de Santana en Glee. La joven tenía 33 años cuando desapareció tras salir a navegar a un lago con su hijo. Tras varios días de búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo de la estadounidense, que había perdido la vida por ahogamiento el 8 de julio.

El actor que dio vida a Bilbo en la saga El Señor de los Anillos murió el 19 de junio. El intérprete, que tenía 88 años, también será recordado por sus apariciones en El Hobbit y Brazil.

El público siempre recordará a Dieter Laser por su aterrador papel del doctor Heiter en El ciempiés humano. Falleció el 29 de febrero a los 78 años.

John Travolta perdió a su esposa, Kelly Preston, el 12 de julio debido a un cáncer de mama. La actriz de Jerry Maguire y Campo de batalla: La Tierra tenía solamente 57 años.

Los más jóvenes conocerán a Diana Rigg por su interpretación de Olenna Tyrell en Juego tronos. Anteriormente apareció en películas como 007 al servicio secreto de su Majestad o El velo pintado. Murió el 10 de septiembre a los 82 años.

Su rol más relevante fue el de Pussy Galore en James Bond contra Goldfinger. Tenía 94 años cuando falleció el pasado 5 de abril.

Hugh Keays-Byrne, australiano que dio vida a Inmortal Joe y Toecutter en la saga Mad Max, falleció a los 73 años el 1 de diciembre.

"The important thing is you do what you want to do and you do it well, and you have a good time. Okay? One thing about my life is I’ve had a hell of a good time. And I’m glad I did." -Actor and Academy member Brian Dennehy pic.twitter.com/U4lwjN34wI