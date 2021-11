10 agujeros de guion de Harry Potter y la piedra filosofal que 20 años después siguen sin solución

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Han pasado 20 años desde el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal. La saga cinematográfica basada en las novelas de J.K. Rowling sumó un total de ocho películas, finalizando en 2011 con la segunda parte de Harry Potter y las reliquias de la muerte.

Una franquicia que sigue viva gracias a las precuelas de Animales fantásticos y dónde encontrarlos, cuya tercera entrega llegará a los cines en 2022. Y si bien la de Harry Potter es una de las sagas más exitosas de la historia del cine, acumulando más de 9.200 millones de dólares en taquilla amasados en sus hasta ahora diez películas, eso no impide que ya desde su primera película hubiera ciertas inconsistencias o vacíos en su trama que aún a día de hoy preocupan a muchos de sus más entregados fans.

Repasamos algunos de los más recordados agujeros de guión de la cinta dirigida por Chris Columbus.

EL DÍA PERDIDO

La mayoría de los fans saben todo sobre "el día perdido", el primer gran agujero de guion. Hagrid entrega al pequeño Harry a los Dursley con la ayuda de la moto de Sirius Black la noche del 1 de noviembre, un día completo después de los eventos que llevaron a la muerte de sus padres a manos de Lord Voldemort. Si Hagrid recogió a Harry en Halloween después de esos fatídicos eventos, no se sabe qué hicieron durante ese día perdido.

LOS WEASLEY NO DEBERÍAN SER POBRES

No tiene sentido que la familia Weasley, que está llena de brujas y magos famosos, sea pobre cuando domina la magia. Esto hace que los fans se pregunten qué no usar la magia para todo lo que necesiten, incluidas algunas pequeñas reparaciones de su hogar que no implicarían ningún tipo de exhibición pública de sus poderes.

LA ECONOMÍA EN EL UNIVERSO HARRY POTTER

https://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20211021171657_420.jpg

Aparte del hecho de que el dinero debería ser inútil para los magos y no debería haber pobreza en su mundo, toda su economía está llena de agujeros de guion. Los duendes tienen un completo desdén por los magos, sin embargo, se les confía el dinero de los magos, y se permite que se guarden en Gringotts muchos objetos oscuros que de otro modo serían confiscados. Los precios tampoco tienen sentido, desde los carritos hasta los artículos de la Copa Mundial de Quidditch y los artículos que los magos usan todos los días. Los fans han señalado que la varita de un mago cuesta siete galeones, mientras que un mechón de cabello de unicornio cuesta 10, lo que no tiene sentido, ya que muchas varitas tienen cuernos de unicornio en sus núcleos.

EL SECRETO DE SNAPE

En Harry Potter y la piedra filosofal se dice que a Severus Snape, el personaje del inolvidable Alan Rickman, se le encomendó mantener a salvo la piedra filosofal, pero nunca se reveló cómo protegió la piedra. Los que han leído los libros saben que Snape hizo una difícil prueba de pociones en las muchas pruebas que los niños tuvieron que afrontar para conseguir la piedra, e incluir esta escena habría resuelto fácilmente este agujero de la trama.

LA PROTECCIÓN DE LA PIEDRA

El hecho de que tres estudiantes de primer año pudieran aprobar todas las pruebas de los maestros de Hogwarts para llegar a la piedra filosofal prueba dos cosas: Dumbledore no protegió lo suficiente la piedra y los profesores de Hogwarts no son tan impresionantes como aparecen.

NO SOLO LOS MAGOS DE SLYTHERIN ERAN MALOS

Cuando Hagrid le dijo a Harry que "no había una sola bruja o mago que se volviera malo que no estuviera en Slytherin" estaba equivocado. La casa todavía tiene mala reputación a pesar de que Peter Pettigrew, uno de los peores seguidores de Voldemort, es de Gryffindor. Además, muchos fans no saben que Merlín era de Slytherin.

LAS ASIGNATURAS DE HOGWARTS

Muchos fans han señalado que mientras Harry, Hermione y Ron aprenden todo sobre cómo hacer magia, nunca aprenden matemáticas o historia. "Gran parte del álgebra y la trigonometría se pueden resolver mediante la magia, pero todavía hay muchas carreras en las que los magos podrían ingresar y que requerirían matemáticas y ciencias superiores, como los curanderos. Los magos que trabajan para el Ministerio definitivamente también deberían tener una mejor comprensión de la historia muggle", señala ComicBook.com.

EL QUIDDITCH

El quidditch es un deporte peligroso que a menudo termina mal, especialmente para Harry Potter, pero los padres no están obligados a dar su permiso para jugar. Más adelante en la saga, cuando a Harry se le niega el acceso a Hogsmeade por no tener permiso de sus padres, queda patente este agujero de guion.

EL OBJETIVO DE LA PIEDRA FILOSOFAL

Además de la presencia de Harry Potter en Hogwarts, la piedra filosofal es otro motivo para atraer al colegio a Voldemort. Posteriormente Dumbledore anuncia que la piedra será destruida, dejando la duda de por qué no se destruyó en primer lugar en lugar de poner en riesgo a la escuela y a sus estudiantes.

LAS LECHUZAS MENSAJERAS

Por muy adorables que sean las lechuzas mensajeras, realmente no tiene sentido su presencia cuando se podría enviar el correo con ayuda de la magia. Teniendo en cuenta lo lentas que pueden ser las lechuzas, no tiene sentido que se utilice este método para comunicarse. El agujero es aún más evidente cuando se ve la rapidez con la que las personas pueden viajar para verse. Entre la Aparición y los Polvos Flu, las personas en el mundo de Harry Potter podrían entregar mensajes en persona más rápido que enviándolo con una lechuza.