Los diarios de Alan Rickman (Severus Snape en Harry Potter) se publicarán como un libro en 2022

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

El 14 de enero de 2016 fallecía el veterano actor Alan Rickman, conocido por los fans de Harry Potter como el profesor Severus Snape. Durante más de 25 años, el intérprete estuvo escribiendo un diario en el que relataba su experiencia en el cine, así como pensamientos sobre la amistad, la política o la sociedad. Un total de 27 volúmenes escritos a mano que serán editados en un libro verá la luz en otoño de 2022.

Según informa The Guardian, el propio Rickman comenzó a escribir sus reflexiones en estos diarios a principios de los 90 con intención de verlos algún día publicados. Testimonios escritos que abarcan más de 25 años de carrera con diferentes anécdotas y curiosidades de sus películas, incluyendo la década que estuvo interpretando a Snape (2001 a 2011) en la saga Harry Potter. También hay crónicas de las obras de teatro a las que asistía o vivencias de su participación en otras cintas como Jungla de Cristal, donde interpretó al villano Hans Grubber en 1988.

Cuando Rickman comenzó éste proyecto tan personal su carrera estaba despegando precisamente gracias a Jungla de Cristal, y continuó registrando todas sus experiencias y pensamientos durante sus trabajos en películas como Love Actually, Sentido y Sensibilidad o Galaxy Quest, entre otras.

Los diarios se extienden hasta principios de 2016, donde el actor documentó su lucha contra el cáncer de páncreas, que finalmente acabó con su vida. El libro, que en un principio se titulará 'Los diarios de Alan Rickman' será editado por Alan Taylor de Canongate, quien también fue responsable de 'The Country Diaries', donde se narran anécdotas de periodistas como Beatrix Potter, Dorothy Wordsworth y John Fowles entre otros.

"Estoy encantada de que Canongate vaya a publicar los diarios de Alan y no podía haber deseado que nombrase a un editor mejor que Alan Taylor", explicó la viuda del actor, Rima Horton, a The Guardian. "Los diarios no sólo revelan al actor Alan Rickman, sino también al verdadero Alan: su sentido del humor, su aguda observación, su destreza y su devoción por las artes", añadió.

Por su parte, Taylor señaló en declaraciones a The Guardian que los diarios de Rickman son un conjunto de historias "anecdóticas, indiscretas, ingeniosas, chismosas y absolutamente sinceras". "Ofrecen una visión incomparable de la vida diaria de un actor extraordinario, que era tan querido en los Estados Unidos como lo fue en el Reino Unido", sentenció.