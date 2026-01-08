Vuelve 'The Pitt' con su segunda temporada con la tercera entrega ya confirmada

Este viernes 9 de enero llega a HBO Max el primer episodio de los 15 que compondrán la segunda temporada de The Pitt, que aterrizarán en la plataforma semanalmente. Y a solo un día del estreno, el aclamado drama médico ganador de cinco Emmys creado por R. Scott Gemmill y protagonizado por Noah Wyle ha sido renovado por una tercera entrega. La nueva temporada sigue el mismo patrón que la anterior, con cada capítulo constituyendo una hora de turno en Urgencias, desarrollándose así toda la temporada en un único día.(Fuente: Europa Press / HBO Max y Warner Bros TV)