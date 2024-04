El festival Villajarana pretende que la cultura 'Rock and Roll' vuelva a Toledo y para ello ha programado un cartel con los grupos The Oompa Loompas, GTO's, Thee Braindrops, Discípulos de Dionisios y King Salami & Cumberland Three, que el próximo 18 de mayo estarán en la capital regional para celebrar un evento en distintas localizaciones de la ciudad.

