Tim Burton: “Me siento afortunado de haber expresado sentimientos a través de una película''

El cineasta norteamericano Tim Burton, que presenta en el Palau Victòria Eugenia de Barcelona la exposición 'Tim Burton's Labyrinth', ha asegurado este jueves que la muestra representa el proceso creativo: "Me siento afortunado de haber podido expresar sensaciones, sentimientos a través de un dibujo, de una animación, de una película. Esto me ha ayudado a sobrevivir".En una entrevista de Europa Press y preguntado por su interés en la vulnerabilidad del ser humano que evocan muchos de sus personajes, ha afirmado que todo el mundo se siente frágil y siente diferentes estados y que él intenta representarlo a través de sus dibujos y bocetos: "Así es cómo me siento y me he sentido. Para mí estas cosas representan cómo me siento yo".Ha explicado que pasear por las salas le recuerda cuando estaba creando estas películas y se sentaba a dibujar: "Cuando uno dibuja no sabe si se va a convertir en una animación, en una película o en nada".