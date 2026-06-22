Steve Toussaint ('La Casa del Dragón'): "Es fundamental retratar la guerra tal y como es"

Madrid, 22 de junio de 2026. Este lunes 22 de junio la tercera temporada de 'La Casa del Dragón', spin-off y precuela de 'Juego de tronos', ha comenzado su andadura en HBO Max, con el estreno del primero de sus ocho episodios. Basada en libro 'Fuego y sangre', de George R. R. Martin, la serie narra la destructiva guerra entre los Targaryen, que a lomos de sus devastadores dragones luchan por el Trono de Hierro y el control de Poniente. Lejos de glorificar el conflicto o presentar claros héroes y villanos, la ficción hace hincapié en los terribles costes para ambos bandos, algo que los actores valoran profundamente. "Creo que es fundamental que se retrate la guerra tal y como es", ha declarado el actor Steve Toussaint.