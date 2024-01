'Panxo' (ZOO) : "Quizá en un futuro volvamos. Pero de momento, no hay fecha ni intención"

El cantante del grupo valenciano ZOO, Toni Sánchez, --más conocido como 'Panxo'-- ,ha asegurado que están "tranquilos" con la decisión "honesta" de despedirse del panorama musical ya que asegura que el grupo había "tocado techo artísticamente" y necesitaba "parar y desconectar" aunque no sabe si en futuro tendrán la oportunidad de volver. "Quién sabe, quizá en un futuro volvamos. No lo sé. Pero de momento, no hay fecha ni intención", ha asegurado 'Panxo' tras anunciar el pasado domingo que dirán "adéu" a los escenarios tras diez años "inmejorables". ZOO cerrará ciclo en una gira de 10 conciertos que concluirá en Gandia, en el Pirata Beach Festival, la ciudad que les vio nacer.