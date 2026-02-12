Pablo Alborán calienta motores para "buscar la autencidad" con su gira 'Global Tour: KM0'

El cantante Pablo Alborán se prepara para uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, su nueva gira internacional, 'Global Tour: KM0', un recorrido musical que celebra sus 15 años sobre los escenarios. "Va a traer un repertorio de estos 15 años, las canciones más importantes que me han acompañado y un escenario donde vamos a poder pasar desde lo más íntimo hasta lo más espectacular", ha asegurado. Mantenerse en lo más alto de la industria musical no es sencillo, pero Alborán asegura que su principal motivación sigue siendo la autenticidad y el vínculo con su público. "Quiero volver a sentir lo que sentía cuando cantaba sin saber que era escuchado. Buscar esa autenticidad es mi motor", ha añadido.