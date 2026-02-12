Recaudan un millón de dólares para la familia de James Van Der Beek (Dawson Crece), arruinada tras su muerte - CONTACTO

MADRID, 12 Feb. (CulturaOcio) -

James Van Der Beek, actor conocido por protagonizar la mítica serie de televisión Dawson crece, falleció este miércoles 11 de febrero. El intérprete, de 48 años, había sido diagnosticado con cáncer colorrectal en 2023. Según se ha dado a conocer, los gastos del tratamiento de la enfermedad dejaron a su familia "sin fondos", por lo que sus amigos han lanzado una recaudación que ha alcanzado el millón de dólares en apenas un día.

"A raíz de esta pérdida, Kimberly y los niños se enfrentan a un futuro incierto", reza la campaña de GoFundMe, que busca ayudar económicamente a la viuda del actor y sus seis hijos. "Los gastos médicos de James y la larga lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin fondos. Están trabajando duro para poder quedarse en su casa y garantizar que los niños puedan continuar con su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que tienen por delante", continúa el texto.

El dinero que se recaude se destinará a "cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y financiar la educación de los niños". "Cada donación, sin importar su cuantía, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar la posibilidad de hacer una donación para apoyarlos", termina el mensaje de la campaña.

Aunque el objetivo inicial era alcanzar los 250.000 dólares, en pocas horas ya se había superado esa cifra y se fijó un nuevo objetivo de 1,3 millones. En menos de un día, ya se había superado la barrera del millón de dólares.

Los elevados costos médicos de su enfermedad ya provocaron que el actor empezara a subastar recuerdos de Dawson crece y Juego de campeones (Varsity Blues) para financiar el tratamiento y ayudar a familias en una situación parecida.

"He estado guardando estos tesoros durante años, esperando el momento adecuado para hacer algo con ellos, y con todos los giros inesperados que ha dado la vida últimamente, está claro que ese momento ha llegado", declaró el intérprete en su momento a People. "Aunque siento cierta nostalgia al desprenderme de estos objetos, me alegra poder ofrecerlos a través de la subasta de Propstore para compartirlos con quienes han apoyado mi trabajo a lo largo de los años", expuso.

Por otro lado, hace meses el reparto de Dawson crece organizó una lectura de guion en beneficio de Van Der Beek y F Cancer, a la que el actor no pudo asistir debido a su enfermedad. Recientemente, Paul Walter Hauser también estuvo recaudando fondos para el intérprete.