Malena Alterio 'conduce' su primer papel protagonista en 'Que nadie duerma':

Malena Alterio protagoniza la nueva película de Antonio Méndez, 'Que nadie duerma', una cinta adaptada del libro homónimo de Juan José Millás, y que supone el primer papel protagonista en el cine para una actriz nominada a los Premios Forqué por este film, que se estrena el próximo viernes 17 de noviembre. "Es verdad que esta es mi primera película como protagonista, donde mis ojos ocupan toda la pantalla, y eso nunca me había pasado hasta ahora. Para nada me he sentido en déficit (en la profesión). Estoy muy orgullosa del camino que he tenido. Todo lo anterior es consecuencia de este presente", ha asegurado en una entrevista con Europa Press. El elenco se completa con las interpretaciones de Aitana Sánchez-Gijón y Rodrigo Poisón para dar forma a este film inspirado en la obra de Juan José Millás. (Fuente: Europa Press / Productora / Youtube)