Javier Cámara, Premio Málaga del Festival de Cine: "Este trabajo me ha salvado la vida"

El actor Javier Cámara recibe este lunes el Premio Málaga-Diario 'Sur' en el 27 Festival de Cine de Málaga. Cámara ha mantenido un encuentro ante los medios de comunicación en el Teatro Cervantes acompañado del director del certamen, Juan Antonio Vigar, en el que ha compartido su visión sobre el oficio de la interpretación y su entusiasmo por la nueva generación de creadores audiovisuales."Este trabajo es gloria bendita. Este trabajo me ha salvado la vida a mí y a mucha gente", ha afirmado el actor de películas como 'Truman' o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados': "Si hay gente que se mete con este sector, me sentaría tranquilamente con ellos y le diría que están equivocados. Yo no he conocido a nadie jamás en mi vida que haya querido hacer una mala película".

