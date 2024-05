La obra 'La importancia de llamarse Ernesto', que se puede ver en el Teatro Pavón de Madrid del 15 de mayo al 30 de junio, aborda la presión de los convencionalismos sociales, una situación que, según los actores Silvia Marsó y Pablo Rivero, "ocurre también en la sociedad ahora". "Si no tienes seguidores ni éxito en las redes no existes y no debería ser así", han explicado.