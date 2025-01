Los hermanos Caballero: "Hay que tener alma para hacer reír"

Este jueves 16 de enero llegan a Movistar Plus+ los dos primeros episodios de la segunda temporada de 'Muertos S.L', ficción creada por Alberto y Laura Caballero ('Aquí no hay quien viva', 'Machos alfa'). Con una carrera consolidada en el género, los realizadores han vuelto a hacer un alegato en favor de la comedia, argumentando que, a pesar de que se suele considerar un género más fácil que el drama, la realidad es bien distinta. Tanto es así que, según han comprobado, la Inteligencia Artificial todavía no ha llegado a dominar el arte de hacer reír, algo para lo que se necesita "tener alma".