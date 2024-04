Felipe VI en Cádiz: "No podría existir una España sin su cultura"

El Rey Felipe VI, en compañía de la reina Doña Letizia, ha presidido este miércoles en Cádiz el acto de entrega de más de una treintena de Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2022 manifestando que "no podría existir una España sin cultura". "No hay una España sin sus artistas, sin su cultura. No podría existir. Porque la cultura forma parte de todos y nos representa, ante nosotros mismos y ante el mundo", ha afirmado el Rey, que ha dado las "gracias de corazón" a los premiados por su "dedicación apasionada". "Vuestra obra y vuestro trabajo son la viva representación de un país siempre orgulloso de su cultura, y del ingenio y talento de su gente", ha añadido.