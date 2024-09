Claudia Pagès (Manifesta15): "El arte no tiene que dar miedo"

La artista catalana Clàudia Pagès es la creadora de "Aljubs i Grups", una de las exposiciones que forma parte del festival de arte Manifesta15. Pagès ha creado tres piezas artísticas tras encontrar dos cisternas con grafitis del siglo XV, XVI y XIX, tras ir a Xátiva a investigar los orígenes del papel. La artista ha celebrado que la exposición sea en Barcelona y de acceso gratuito, con la finalidad que toda la ciudadanía tenga las puertas abiertas al arte contemporáneo. "El arte no tiene que dar miedo, no tiene que ser una cosa separada del mundo; sino no es contemporáneo", ha advertido Pagès en una entrevista a Europa Press TV.