La Ciudad de las Artes y las Ciencias amplia horarios y actividades en verano

Declaraciones de Ana Ortells, Directora de General de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, quién ha destacado que se han ampliado horarios y actividades durante el verano. En el Hemisferic se puede disfrutar del planetario en directo "Las nocturnas de verano". Se trata de sesiones narradas en directo en las que se explica al público lo que aparece en pantalla. También destaca el planetario musical "Pink Floyd: The Dark Side of the Moon", diseñado por la legendaria banda de música británica. Es un planetario sin narración en el que la música acompaña a las imágenes. "Astromenuts", destinada para los más pequeños, inicia a los más pequeños en el mundo de las ciencias del espacio.