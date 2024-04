Tras su paso por los hornos del programa de 'Bake off', donde ha quedado entre los finalistas, Blas Cantó vuelve a sus proyectos musicales y anuncia el próximo lanzamiento de su nuevo single, 'Tú nunca me has querido', una canción que llegará a finales de este mes o principios de mayo y en la que el cantante mostrará su "propio yo, sin miedos".