Bisbal elogia el ingenio de la gente a raíz de su "cómo están los máquinas"

David Bisbal valora el revuelo de una frase que pronunció a la salida de un concierto en Madrid ("cómo están los máquinas, lo primero de todo") que se viralizó por las redes sociales protagonizando varias semanas memes y bromas. El cantante ha reconocido que le "sorprendió" el revuelo causado. David Bisbal ha señalado que lo que se originó le ha hecho "partirse de risa" y ha elogiado el ingenio de la gente. "Sobre todo me he partido de risa con los memes, los doblajes, la frase con los diferentes acentos de las regiones de España o acentos de otro país. Hay gente ingeniosa y he alucinado", ha comentado entre risas.

