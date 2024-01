No sabremos si habrá una oportunidad. Quién sabe, quizá en un futuro volvemos. No lo sé. Pero de momento no. No hay fecha ni intención", ha respondido el cantante del grupo valenciano Zoo, Toni Sánchez, --más conocido como Panxo-, a la pregunta que llevan haciéndose todos sus seguidores desde que el pasado domingo el grupo anunciara, a través de un vídeo difundido en redes, que dirán "adéu" a los escenarios tras diez años "inmejorables".(Fuente: Europa Press / Zoo Posse)