Zendaya bate un récord en los Emmy 2020 con Euphoria: "Hay esperanza en los jóvenes"

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Zendaya ha hecho historia en la 72ª edición de los premios Emmy. Tras ser reconocida con el galardón a mejor actriz principal en una serie dramática, la también cantante se ha convertido en la intérprete más joven en lograr el premio.

La artista de 24 años, que intervino en la gala por videollamada como el resto de premiados y nominados, ha conquistado a la Academia de Televisión con su papel de la adicta Rue en Euphoria. Un trabao con el que se impuso a Jennifer Aniston, candidata por The Morning Show, Olivia Colman por The Crown, Laura Linney por Ozark y Jodie Comer y Sandra Oh por Killing Eve

Con su victoria Zendaya ha superado precisamente a Jodie Comer, que tenía 26 años cuando se hizo con el mismo premio el año pasado por su rol en Killing Eve. Zendaya es también la segunda intérprete negra que se lleva la estatuilla después de Viola Davis por Cómo defender a un asesino en 2015.

Aunque Zendaya es la artista más joven en hacerse con el galardón a mejor actriz principal en una serie dramática, la más joven en llevarse a casa un Emmy es Roxana Zal, quien ganó en 1984 a los 14 años por su papel secundario en Amelia, mi hija, mi amor.

"Te aprecio mucho; eres mi familia", dijo Zendaya dirigiéndose a Sam Levinson, creador de la ficción. "Estoy muy agradecida por Rue. Estoy muy agradecida de que me hayas confiado tu historia", agregó.

"Sé que es un momento realmente extraño para celebrar. Pero solo quiero decir que hay esperanza en los jóvenes. Sé que nuestra serie de televisión no siempre parece un gran ejemplo de eso, pero hay esperanza en los jóvenes", aseguró. "Y solo quiero decirles a todos mis compañeros que están trabajando en las calles, os veo, os admiro y os doy las gracias", añadió la vencedora, que estaba acompañada de su familia y equipo.

Euphoria consta de una primera temporada de ocho episodios y narra la lucha contra la adicción a las drogas de una adolescente de 17 años. Completan el reparto Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Maude Apatow, Barbie Ferreira, Jacob Elordi, Eric Dane y Alexa Demie. La producción de HBO renovó por una segunda temporada un mes después de su lanzamiento, pero la grabación de la nueva entrega se ha retrasado debido a la pandemia de coronavirus.