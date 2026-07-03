Yakarta arrasa en la IV edición de los Premios Seriemanía: Lista completa de ganadores - MOVISTAR PLUS , DISNEY Y NETFLIX

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Los Premios Seriemanía, los galardones que otorga la revista Cinemanía para reconocer a las mejores series del año han celebrado su cuarta edición. Yakarta, la serie de Movistar Plus con tres premios, fue la gran triunfadora de una gala presentada, un año más, por Santiago Alverú.

Durante el evento celebrado este jueves 2 de julio en el Creative Campus de la Universidad Europea en Madrid, Yakarta, serie creada por Diego San José, se alzó con los premios de mejor serie española en la categoría de drama, mejor actor (Javier Cámara) y mejor actriz revelación (Carla Quílez).

La mejor serie de comedia fue La suerte, ficción de Disney+ que relata la improbable amistad de un taxista y un torero, y Nacho Vigalondo se alzó con el premio Seriemanía a mejor creador/showrunner por Superestar, la serie de Netflix producida por Los Javis sobre los inicios artísticos de Yurena, antes conocida como Tamara, y su ascenso al estrellato hasta convertirse en todo un icono popular.

Esta es la lista completa de ganadores de la 4ª edición de los premios Seriemanía de Cinemanía:

MEJOR SERIE ESPAÑOLA DRAMA Yakarta (Movistar Plus)

MEJOR SERIE ESPAÑOLA COMEDIA La suerte (Disney+)

MEJOR CREADOR/SHOWRUNNER Nacho Vigalondo - Superestar (Netflix)

MEJOR ACTRIZ Macarena García - Se tiene que morir mucha gente (Movistar Plus)

MEJOR ACTOR Javier Cámara - Yakarta (Movistar Plus)

MEJOR ACTRIZ REVELACIÓN Carla Quílez - Yakarta (Movistar Plus) y Pubertat (HBO Max)

MEJOR ACTOR REVELACIÓN Carlos Bernardino - La suerte (Disney+)

MEJOR REPARTO Ingrid García-Jonsson, Carlos Areces, Arturo Vals, Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Luis Callejo - Rafaela y su loco mundo (Atresplayer)

MEJOR GUION PATROCINADO POR DAMA Victoria Martín, Laura Márquez, Ignasi Taltavull - Se tiene que morir mucha gente (Movistar Plus)

MEJOR SERIE INTERNACIONAL DRAMA Pluribus - (Apple TV)

MEJOR SERIE INTERNACIONAL COMEDIA Rooster - HBO

PREMIO DEL PÚBLICO MEJOR SERIE ESPAÑOLA Poquita fe temporada 2 (Movistar Plus)

PREMIO DEL PÚBLICO MEJOR SERIE INTERNACIONAL Off Campus (Prime Video)