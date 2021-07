Waterworld, el gran fiasco de Kevin Costner, tendrá secuela como serie de TV

MADRID, 30 Jul. (CulturaOcio) -

Universal Television está trabajando en una serie inspirada en Waterworld, cinta de 1995 protagonizada por Kevin Costner. John Davis, productor del filme original, estará vinculado al proyecto.

"Vamos a hacer la versión en streaming de esa película, la continuación de esa película", comentó Davis a Collider. Dan Trachtenberg será el encargado de dirigir la producción. Se espera que la serie siga a los personajes de la película original y, aunque Davis no mencionó a ningún actor específico, apuntó que la trama se ambientará "20 años después". "Toda esa gente, 20 años después", dejó caer.

"No estamos 100% seguros sobre el enfoque de la serie. Pero definitivamente estamos en las etapas de desarrollo en este momento", agregó John Fox, quien ha sido socio de producción de Davis en Davis Entertainment durante casi una década.

"Larry Gordon y yo fuimos los productores de esa película. Y con John, todos la estamos reimaginando para la versión en streaming", declaró Davis, quien reconoció que ya había encontrado un hogar para la serie, aunque se negó a revelar qué plataforma la ofrecerá en su catálogo. "Por ahora está en Universal Television, y la estamos creando. Pero sí, creemos que ya tiene un hogar", agregó.

Por el momento la ficción no tiene showrunner. "Estamos hablando con la gente, pero nadie está confirmado todavía", dijo Fox. "Dan está vinculado, estamos publicando la noticia ahora y estamos hablando con algunos guionistas. Creo que deberíamos tener un guionista cerrado durante las próximas dos semanas", desveló.

"En un futuro en que el hielo de los polos se ha derretido, la casi totalidad de la tierra está sumergida. Un marinero, de mala gana, ayuda a una mujer y a una joven a encontrar tierra firme", reza la sinopsis de la película, dirigida por Kevin Reynolds.

"La única película a la que volví recientemente, que hicimos y volvimos a ver y me sorprendió lo bien que se mantiene, es Waterworld", confesó Davis. "Durante muchos, muchos años realmente no quise verla porque pensé que la película no funcionaba, no era lo que era el guion, no era tan buena como el guion, tenía sus problemas de producción. Y luego volví y la vi de nuevo, y fue como: 'Oh, sí, esta película envejece muy bien'", aclaró.