Vuelven Quimi y Valle: Compañeros regresa 25 años después con Antonio Hortelano y Eva Santolaria

Antonio Hortelano y Eva Santolaria en Citas Barcelona - AMAZON PRIME VIDEO

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Compañeros, la serie de Antena 3 que marcó a toda una generación, regresa 25 años después. Lo hará con una nueva ficción que continuará la historia de los alumnos del colegio Azcona, ahora en su vida adulta, y que contará con los personajes de Quimi y Valle, a quienes volverán a interpretar Antonio Hortelano y Eva Santolaria.

Según ha adelantado el diario El Mundo y ha confirmado Europa Press, Atresmedia ya tiene en marcha esta ficción y pondrá el foco en esta continuación de la historia de Quimi y Valle en su vida adulta. La pareja, marcada por sus continuos encuentros y desencuentros, fue uno de los ejes principales de la serie original, que, emitida entre 1998 y 2002, contó con 9 temporadas.

Hasta el momento, se desconoce el resto del elenco que conformará el regreso de Compañeros en esta nueva ficción, que tendrá a Pau Freixas (Sé quién eres, Los misterios de Laura) como director y que ya trabajó con Hortelano y Santolaria en Citas Barcelona.

No obstante, al parecer, la idea es traer de vuelta a tantos rostros del reparto original como sea posible y contar qué fue de aquellos estudiantes del colegio Azcona, siendo ahora adultos, y la vida que ahora llevan.

El proyecto contará con la producción conjunta de Atresmedia, Globomedia y Filmax. Santolaria, además de retomar su papel como Valle, también participará en esta nueva etapa como productora. Asimismo, de momento, se desconoce el número de episodios para este regreso de Compañeros.

EL REGRESO DE COMPAÑEROS NO ES SOLO NOSTALGIA

"Hay series que forman parte de una época y otras que se convierten en parte de nuestras vidas. Compañeros fue una de ellas", aseguró María José Rodríguez, directora general de Globomedia, a El Mundo. "Más de 25 años después, volver a este universo es reencontrarnos con una generación que creció con sus personajes y con historias que todavía hoy nos resultan cercanas", añadió.

"En Atresmedia no recuperamos marcas míticas solo por nostalgia. Las recuperamos si hay una historia interesante que contar detrás", afirmó Montse García, directora de Ficción de Atresmedia. "Y en el caso de Compañeros, el vínculo entre los fans y los personajes originales era tan fuerte que, si la serie volvía, debía ser con esos mismos personajes para contar qué ha sido de sus vidas", sostuvo.

Emitida entre 1998 y 2002, Compañeros contó con nueve temporadas y 121 episodios, se convirtió en un fenómeno de masas y abordó temas como el racismo, la violencia, la adicción a las drogas o el acoso escolar. La serie también dio el salto a la gran pantalla con No te fallaré, filme dirigido en 2001 por Manuel Ríos San Martín.