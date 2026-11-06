Vuelve Raíces, la multipremiada miniserie de los 70, de la mano de VinTV

Raíces, la galardonada miniserie de finales de los 70 que aborda la esclavitud, llega a VinTV - VINTV

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La épica lucha de Kunta Kinte por la libertad vuelve a la televisión. El próximo lunes 9 de noviembre VinTV emitirá Raíces a las 21:30 horas. La miniserie, que narra la batalla por la dignidad y la resistencia ante la barbarie de la esclavitud, fue galardonada con un Globo de Oro y nueve Premios Emmy.

La miniserie, de ocho episodios, está basada en la novela homónima del ganador del Premio Pulitzer Alex Haley, que también se encargó de crear la ficción a finales de la década de los setenta. Por su parte, la dirección de Raíces, que pretendía poner en valor la riqueza cultural detrás de las propias raíces, corrió a cargo de Marvin J. Chomsky (Star Trek), John Erman (El fugitivo), David Greene (Hombre rico, hombre pobre) y Gilbert Moses (Basket Music).

Raíces recibió el reconocimiento de la crítica, así como múltiples premios, que la convirtieron en un hito histórico de la televisión mundial. Entre sus galardones destacan los nueve premios Emmy que obtuvo, de los 37 a los que estuvo nominada, y el Globo de Oro a Mejor Serie de Televisión con el que se alzó en 1978.

UN LINAJE MARCADO POR LA OPRESIÓN

La serie se sitúa en el año 1750 y está protagonizada por LeVar Burton (Star Trek: La próxima generación) en el papel de Kunta Kinte, "un orgulloso guerrero africano que es secuestrado por unos traficantes de esclavos". "Forjado con sangre, sudor y lágrimas, el sueño de libertad sostiene a Kunta y a sus descendientes durante más de un siglo de esclavitud", tal y como indica su sinopsis.

Raíces también contó en su reparto con Cicely Tyson (Tomates verdes fritos), Robert Reed (La tribu de los Brady), Edward Asner (J.F.K.: Caso abierto), John Amos (Buenos momentos), Louis Gosset Jr. (An Officer and a Gentleman), Lloyd Bridges (Sea Hunt), Leslie Uggams (Deadpool), Ben Vereen (All That Jazz) o O.J. Simpson (The Naked Gun), entre otros.