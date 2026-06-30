VinTv celebra su aniversario con la llegada de Los problemas crecen, Comando G y nuevas temporadas de más series míticas

VinTv celebra su aniversario con la llegada de Los problemas crecen y Comando G y nuevas temporadas de míticas series - AMC GLOBAL MEDIA

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

VinTv, canal de AMC dedicado a recuperar las series que marcaron a generaciones de espectadores, celebra su primer aniversario. Y lo hace con nuevas temporadas de ficciones emblemáticas como El equipo A y Se ha escrito un crimen y la incorporación de otros dos títulos muy populares: Los problemas crecen y Comando G.

Según los datos proporcionados por AMC Global Media, desde su lanzamiento, más de 7 millones de usuarios han pasado por VinTv que se ha convertido así en el canal 100% series más visto de la televisión de pago gracias a algunos de los títulos más legendarios de las décadas de los 70, 80 y 90.

Durante estos primeros doce meses, el canal ha emitido 25 series con más de 2.000 episodios disponibles, entre ellas las más vistas son: Las chicas de oro, Norte y sur, El equipo A o Se ha escrito un crimen.

UN CANAL CARGADO DE NOSTALGIA

Con una oferta basada en la nostalgia televisiva y el valor de las producciones que forman parte de la memoria colectiva, VinTv inicia el 1 de julio la emisión de la segunda temporada de El equipo A. El canal añadirá también la novena y la décima temporada de Se ha escrito un crimen, que llegarán el 6 de julio y el 5 de agosto, respectivamente.

Entre sus nuevos títulos, el canal de AMC incluye el 2 de julio Comando G, serie japonesa de animación de 1978 que sigue a cinco jóvenes entrenados para proteger la Tierra de amenazas extraterrestres. Además, VinTv planea seguir emitiendo, hasta el final del Mundial, la serie Naranjito: Fútbol en acción, que el canal ha rescatado para la televisión lineal por primera vez desde 1982.

Próximamente el canal seguirá ampliando su catálogo con nuevas ofertas como la mítica sitcom estadounidense Los problemas crecen. La serie sigue a una familia cuyo padre psquiatra trabaja en casa mientras la madre retoma su carrera periodística, juntos se enfrentarán a las travesuras de sus hijos.

La ficción, que se emitió de 1985 a 1992, convirtió a su protagonista, Kirk Cameron, en un ídolo de masas. Además las últimas temporadas de Los problemas crecen también fueron escenario de la irrupción de otra futura estrella, Leonardo DiCaprio.