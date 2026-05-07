El equipo A, la mítica serie de los 80, llega a VinTV

El equipo A - UNIVERSAL TELEVISION / VINTV

MADRID, 7 May. (CulturaOcio) -

El equipo A, una de las series más icónicas de los años 80, llega a VinTV. La ficción protagonizada por George Peppard (Desayuno con diamantes), Dick Benedict (Patrulla especial), Dwight Schultz (Los hijos del mal) y Mr. T (El hombre más fuerte del mundo), arranca en el canal de AMC el próximo miércoles 13 de mayo a partir de las 21:30 horas.

"En 1972, un grupo de cuatro soldados veteranos de élite fueron acusados y encarcelados por un delito que no cometieron, aunque no tardaron en escapar de la prisión en la que estaban recluidos. A día de hoy aún están en busca y captura, y aprovechan que su paradero es desconocido para ayudar a personas en apuros", señala la sinopsis oficial.

El carismático Hannibal (George Peppard), el ingenioso Fénix (Dick Benedict), el fortachón M.A. (Mr. T) y el excéntrico Murdock (Dwight Schultz) forman El equipo A, un grupo clandestino de mercenarios a sueldo establecido en Los Ángeles que ayudan a personas con problemas a la vez que tratan de huir del Gobierno.

Un 23 de enero de 1983 la cadena estadounidense NBC emitió el primer capítulo de El equipo A, una de las series más populares de la década de los 80 que relataba las andaduras de cuatro veteranos del Vietnam que, capítulo a capítulo, iban ajusticiando a malhechores, tiranos y caciques del más diverso pelaje mientras huían de la policía militar que los perseguía por un delito que no habían cometido.

El equipo A, creada por Stephen J. Cannell y Frank Lupo, logró acumular tres nominaciones a los Premios Emmy, centradas principalmente en apartados técnicos. En 1983 fue nominada a edición de sonido y un año después, en 1984, obtuvo una nominación a mezcla de sonido por el episodio Welcome Back Rider. La serie volvió a ser reconocida en la misma categoría por el capítulo Firing Line aunque no consiguió llevarse el galardón.