El videojuego Yakuza también tendrá su serie en Prime Video

MADRID, 5 Jun. (CulturaOcio) -

En los últimos tiempos, las adaptaciones de videojuegos parecen ser una baza ganadora para las plataformas. Primero Netflix con Arcane (League of Legends), después HBO Max con The Last of Us y recientemente Prime Video con Fallout han sabido plasmar los gigantescos mundos de sus producciones cosechando éxitos de audiencia y crítica. Y precisamente la plataforma de Amazon adaptará la prolífica saga Like a Dragon, anteriormente conocida como Yakuza, en una miniserie en acción real.

La ficción sobre la famosa saga criminal de SEGA tendrá seis capítulos que se estrenarán en dos partes de tres episodios. Y según informa Deadline, la primera parte de la serie llegará este 25 de octubre a Prime Video, mientras que la segunda tanda lo hará una semana después, el 1 de noviembre. Like a Dragon contará con un elenco liderado por Takeuchi Ryoma, que dará vida al implacable Kiryu Kazuma.

La trama de la serie se desarrolla en dos periodos temporales distintos de los bajos fondos del Japón moderno, 1995 y 2005. La ficción seguirá a un temible guerrero Yakuza con un fuerte sentido del deber y la justicia, explorando su vida, sus relaciones y las repercusiones de sus acciones. La producción promete crimen, acción y suspense a lo largo de sus seis episodios.

Prime Video avanzó que la serie "muestra el Japón moderno y las historias dramáticas de estos intensos personajes, como el legendario Kazuma Kiryu, que los videojuegos anteriores no han podido explorar", en referencia al protagonista de gran parte de los videojuegos.

Take Masaharu, codirector de la serie junto a Takimoto Kengo, afirmó que ha puesto "todo el corazón, el alma y la experiencia" que ha adquirido a lo largo de sus 35 años de carrera en el nuevo proyecto de Prime Video.

"Mientras que los videojuegos permiten experimentar su mundo a través de una lente subjetiva, esta adaptación será la manera objetiva de disfrutar el mundo de Yakuza. No tengo ninguna duda de que los fans de la serie querrán verla por las sorpresas que hemos añadido y por cómo hemos llevado el videojuego a la pantalla ", dijo Yokoyama Masayoshi, productor ejecutivo de la serie y director de la división de SEGA que desarrolla Like a Dragon, Ryugagotoku Studio.

Sean Crouch y Nakamura Yugo son los guionistas principales de la serie que también cuenta en su equipo de escritores con los japonesas Yoshida Yasuhiro and Yamada Kana. La producción corre a cargo de The Fool, mientras que Erik Barmack, Roberto Grande y Joshua Long son productores ejecutivos.