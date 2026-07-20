El uniforme, thriller danés sobre policías novatos, llega a Filmin

El uniforme, thriller danés en forma de reflexión sobre la cultura policial, ya tiene fecha de estreno en Filmin - FILMIN

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

El uniforme, thriller policíaco danés, llega a Filmin el próximo martes 28 de julio. La serie, creada por Anders August y Oscar Giese y dirigida por Jonas Alexander Arnby, relata la crisis que sacude la academia de policía de Copenhague después de que un joven cadete sea autor de un disparo mortal.

La ficción se centra en la investigación sobre el disparo, pero promete convertirse en una reflexión sobre la cultura policial, la lealtad y los mecanismos de protección de la institución. "Algunos pensarán que hemos sido demasiado duros con la policía y otros creerán exactamente lo contrario", explica Giese en un comunicado oficial.

Tanto Giese (La agente encubierta) como su compañero coguionista August (Los silenciosos), explican cómo la construcción de la serie se basa en una decisión narrativa concreta: centrar la tensión en un hecho a partir del cual desarrollar la historia. Por su parte, Arnby (Asalto en helicóptero) confiesa que dirige alejándose de la acción explícita y buscando tensión en los interrogatorios, las dudas y las decisiones que cada personaje toma bajo presión.

LAS CONSECUENCIAS DE LLEVAR ESE UNIFORME

En El uniforme "un joven cadete dispara su arma: un hombre muere. En la academia policial danesa, las consecuencias son inmediatas. El caso desata indignación pública y presión política, y desencadena una lucha por el control del futuro de la policía", según adelanta la sinópsis oficial de la serie.

La nueva ficción de Filmin está protagonizada por Lene Maria Christensen (Las rebeldes) que encarna a Sanne Hammerby, la nueva directora de la academia. A su llegada, deberá encargarse de una nueva generación de cadetes entre los que se encuentra Youssef, interpretado por Soheil Bavi (La agente encubierta), el joven cuyo disparo inicia la trama.