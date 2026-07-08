Dalgliesh, la serie que adapta las novelas de P. D. James, aterriza en Filmin - FILMIN

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

Dalgliesh, la aclamada serie basada en las novelas de P. D. James, llega a Filmin este verano. La plataforma ha fijado el lanzamiento de la primera temporada para el 14 de julio, mientras que la segunda aterrizará el 21 del mismo mes y la tercera verá la luz el 25 de agosto. Este thriller negro británico, estrenado originalmente en 2021, sigue al célebre detective Adam Dalgliesh en su incansable lucha contra el crimen.

La serie está protagonizada por el actor Bertie Carvel, quien define a su personaje como "un hombre profundamente compasivo, pero con una astilla de hielo en el corazón". Lejos del perfil del detective clásico, Dalgliesh destaca por su faceta como poeta, su carácter reservado y el trauma de haber perdido recientemente a su esposa e hija.

"Ambientada en la Inglaterra de los años setenta, la serie sigue la carrera del enigmático detective Adam Dalgliesh mientras resuelve complejos asesinatos y desvela los secretos que esconden las comunidades en las que investiga. Cada caso presenta un escenario y un reparto distintos, combinando intriga, emoción y una minuciosa reconstrucción de época", reza la sinopsis oficial.

ADAM DALGLIESH, NUEVE LIBROS EN TRES TEMPORADAS

El icónico personaje debutó en la literatura con la novela Cubridle el rostro y terminó liderando una saga de catorce libros escritos por James. La serie traslada a la pantalla nueve de esos relatos, con tres novelas adaptadas en cada temporada. "Lo brillante de P.D. James es cómo construye mundos a través de las personas cuyas vidas se ven alteradas por el asesinato", explica Carvel.

Cada investigación que aborda Dalgliesh, adelanta la plataforma en un comunicado, traslada al espectador a un entorno completamente distinto (desde escuelas de enfermería hasta pequeños pueblos o instituciones aisladas), convirtiendo el escenario en una pieza esencial del misterio. Esa combinación de casos autoconclusivos, atmósferas cuidadosamente construidas y un protagonista de enorme profundidad son las grandes bazas de la serie para enganchar a los fans del 'noir' británico.