Tráiler de Zombieverse, el salvaje reality coreano de supervivencia con muertos vivientes

MADRID, 12 Jul. (CulturaOcio) -

El apocalipsis tiene fecha de estreno en Netflix. El 8 de agosto verá la luz Zombiverse, un reality coreano de superviviencia del que la plataforma ya ha lanzado un primer y salvaje tráiler en el que las hordas de los no muertos se adueñan de la ciudad de Seúl.

Si algo han aprendido los fans de The Walking Dead y sus spin-offs es cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Sin embargo, lo que ninguno podía imaginar es la nueva vuelta de tuerca que Zombiverse ha ofrecido a los seguidores del género en su primer adelanto.

La nueva y aterradora serie de la plataforma será un reality show que se situará en Corea del Sur, más concretamente en las tumultuosas calles de Seúl, que ha sido arrasada por un virus zombie. Y como ya da buena cuenta el primer avance de la serie, será un cruce entre El juego del calamar y The Walking Dead en el que los protagonistas deberán superar diversas pruebas diarias si quieren escapar y sobrevivir a las hambrientas legiones de no muertos que asolan la ciudad.

Así, este tan fugaz como estremecedor clip comienza con las calles de Seúl en pleno caos durante un asedio zombie, en el que los ciudadanos se enfrentan entre sí buscando refugio y robándose las provisiones. Mientras tanto, los participantes del reality se ven sometidos a cruentos desafíos como el que tendrá lugar en un parque de atracciones con los jugadores embistiendo a los no muertos en los coches de choque.

Pese a que las posibilidades de supervivencia son mínimas, existe un riesgo aún mayor, ya que, si cualquiera de ellos sufre el mordisco de un zombie, serán eliminados del juego. Producida por Park Jin-Kyung, responsable de My Little Television o Moon Sang-don, Zombieverse cuenta en su reparto con el cómico Park Na-rae, el cantante de rap DinDin, el ex jugador de béisbol Yoo Hee-kwan y Kim Jin-young, conocido por participar en la segunda temporada del reality Singles Inferno.