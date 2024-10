Tráiler de la temporada 6 parte 2 de Cobra Kai: Miyagi-Do, contras las cuerdas en el Sekai Taikai... de Barcelona

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

El 15 de noviembre Cobra Kai volverá a Netflix con la parte 2 de su sexta temporada. La plataforma de streaming ha lanzado el tráiler de la entrega, en la que los alumnos de Miyagi-Do se preparan para intentar ser campeones del mundo en el Sekai Taikai.

"Contrincantes y sensei. Bienvenidos al mayor torneo mundial de kárate. El Sekai Taikai", se escucha al inicio del adelanto. El tráiler revela que la mayoría de los alumnos de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) serán derrotados al comienzo del torneo, que tiene lugar en Barcelona.

Esto se refleja en la moral del grupo, lo que lleva a LaRusso a recordarles que todos sabían que la competición iba a ser difícil. "No hay manera de que podamos ganar. Prefiero no seguir perdiendo neuronas", lamenta Demetri (Gianni DeCenzo).

"Nos cuentan chorradas de la lealtad. Casi todos hemos entrenado en otros lugares en algún momento, lo que importa es dónde estamos ahora. Somos Miyagi-Do, no vamos a perder. Borradles esa sonrisita del careto", dice Lawrence a los chicos.

"El Sekai Taikai comenzó al final de la parte 1 y continuará en la parte 2, es lo que puedo decir. Puedo decir que es un torneo como nunca antes habíais visto. Cualquier idea de lo que crees que es un torneo en el universo de The Karate Kid o Cobra Kai quedará completamente cambiada. No se parecerá en nada a un All Valley. Abrochaos los cinturones", aseguró el cocreador Josh Heald en una entrevista con Collider.

La temporada 6 de Cobra Kai será la última. La entrega se dividirá en tres partes y la última tanda de episodios llegará a Netflix en algún punto de 2025, aunque por el momento no se conoce la fecha exacta de lanzamiento.