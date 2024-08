Los creadores de Cobra Kai quieren hacer una precuela sobre el señor Miyagi

MADRID, 1 Ago. (CulturaOcio) -

Cobra Kai terminará con su sexta temporada, aunque el universo Karate Kid seguirá creciendo. Será en 2025 cuando lleguen los episodios finales, pero los creadores de la ficción han revelado que tienen un proyecto en mente para continuar con la saga.

Hayden Schlossberg, Josh Heald y Jon Hurwitz han concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que han hablado sobre el futuro de la franquicia. "Pensamos en spin-offs de Cobra Kai todo el tiempo", dijo Schlossberg. "Cobra Kai en sí es, en cierto modo, un spin-off de The Karate Kid. Cogimos al matón de The Karate Kid, cogimos esa rama y creamos nuestro propio árbol a partir de ella, y sentimos que podríamos hacer eso con cualquiera de los personajes de la serie. Definitivamente, pensamos en eso mientras unimos las cosas con todos los personajes. Pensamos en la diversión de seguirlos en su futuro y, además, pensamos en el pasado", añadió.

Schlossberg hizo referencia a una escena de la temporada 6 en la que Daniel descubre varios objetos secretos del señor Miyagi y se revela que Miyagi también participó en el Sekai Taikai en su pasado.

"Es una de las razones por las que hicimos la historia de la caja de Miyagi esta temporada. Abre todas estas preguntas sobre el señor Miyagi y cómo era su vida, y eso es algo que queríamos hacer desde hace un tiempo", declaró. "Hemos hablado con Robert Mark Kamen, el guionista de Karate Kid original que basó toda esta película en su sensei, que estudió kárate de Okinawa. Hemos estado hablando de toda la historia de origen de Miyagi con él, lo que nos ayudó con las cosas de la temporada 6. Nos hemos concentrado en Cobra Kai y en terminarlo... Una vez hecho esto, esperamos tener algunas cosas interesante", dejó caer.

Con estas palabras, parece claro que los creadores quieren hacer una serie precuela sobre Miyagi, interpretado por Pat Morita en las primeras cuatro películas de Karate Kid. Schlossberg confirmó además que una serie precuela sobre la historia del señor Miyagi es un concepto del que ya se habla detrás de escena, aunque enfatizó que están esperando hasta que Cobra Kai esté completamente terminada.

"Yo diría que definitivamente queremos hacer eso y hemos estado hablando de ello", dijo Schlossberg. "Pero la atención se ha centrado en Cobra Kai. A medida que lo terminemos, veremos exactamente qué camino tomamos en términos de spin-offs, pero definitivamente es algo que queríamos hacer. Es solo que queremos esperar hasta que terminemos con Cobra Kai antes de entrar en eso", aclaró.