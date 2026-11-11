Tráiler de la temporada final de Emily en París, que viaja a Grecia como gran fin de fiesta

Archivo - Tráiler de la temporada final de Emily en París, que se va a Grecia como fin de fiesta - NETFLIX - Archivo

MADRID, 11 Nov. (CulturaOcio) -

La sexta y última temporada de Emily en París, protagonizada por Lily Collins, se estrena en Netflix el 24 de diciembre. La plataforma ha lanzado un tráiler que muestra el regreso de la joven a la capital francesa, el lugar donde comenzó todo, aunque con una vida completamente distinta. Además, el avance desvela que los nuevos episodios incluirán un inesperado viaje a Grecia.

"Soy vuestros ojos y oídos en esta hermosa ciudad", dice el personaje de Collins al regresar a París al inicio del adelanto. En ese momento, aprovecha para describir su pasado allí como "un pequeño desvío" que terminó siendo "complicado, dramático y caótico".

Tras inesperados reencuentros con viejos conocidos y amantes del pasado, su inseparable amiga Mindy Chen (Ashley Park) le advierte que esto "ya no es un año divertido en el extranjero", sino que se trata de su propia vida. Por otro lado, el consejo de su jefa Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) de "enamorarse" y "cometer errores" la impulsa a disfrutar de la capital francesa "una última vez".

Entre fiestas y diversión, el avance se traslada después a Grecia, donde ambas amigas disfrutan de yates y música. Sin embargo, la inesperada aparición de Gabriel (Lucas Bravo), otro antiguo amor, la descoloca por completo.

"Al adentrarse en una nueva era de ambición y romance, Emily se enfrenta a decisiones cruciales que pondrán a prueba su lealtad. Pero a medida que conflictos inesperados en su carrera y cambios en sus relaciones la obligan a reevaluar dónde reside su verdadero futuro, deberá tomar una decisión final entre su carrera, su corazón y la vida que ha construido en París", reza la sinopsis de la sexta temporada.

Creada, producida ejecutivamente y escrita por Darren Star, el reparto que regresa para la última temporada de Emily en París incluye a Samuel Arnold como Julien, Bruno Gouery como Luc, William Abadie como Antoine Lambert, Minnie Driver como la princesa Jane y Paul Forman como Nico.