Tráiler de Querer, la desgarradora serie de Alauda Ruiz de Azúa que ya tiene fecha en Movistar Plus+

Familia dividida en el tráiler de Querer, la serie de Movistar Plus+ dirigida por Alauda Ruiz de Azúa

Familia dividida en el tráiler de Querer, la serie de Movistar Plus+ dirigida por Alauda Ruiz de Azúa - MOVISTAR PLUS+

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Querer, la primera serie dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, cineasta galardonada con el Goya a mejor dirección novel en 2022 por su ópera prima Cinco lobitos, se estrenará el próximo 17 de octubre en Movistar Plus+. Ahora, se ha revelado el tráiler de esta ficción de cuatro episodios protagonizada por Nagore Aranburu, Pedro Casablanc y Miguel Bernardeau.

El adelanto, de aproximadamente minuto y medio de duración, arranca presentando el punto de partida de la ficción, Miren Torres (Nagore Aranburu) acude a comisaría para denunciar a su marido, Iñigo Gorosmendi (Pedro Casablanc), por violación continuada. Un proceso judicial se abrirá a partir de esto y dinamitará la previamente aparente estabilidad de la familia, poniendo en jaque a sus dos hijos, obligándolos a tomar partido.

"¿A ti qué te pasa? ¿No tienes ninguna duda tú?", le dice el menor de los Gorosmendi, Jon (Iván Pellicer), a su hermano mayor, Aitor (Miguel Bernardeau). "Igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre", afirma Izaskun (Natalia Huarte), la esposa del primogénito, sembrando en él la duda sobre sus férreas convicciones, que comienzan a tambalearse en los juzgados.

"Tras 30 años de matrimonio y dos hijos en común, Miren abandona el domicilio conyugal y denuncia a su marido por violación continuada. Esta grave acusación obliga a los hijos a elegir entre creer a su madre o apoyar a un padre que defiende su inocencia. Un viaje familiar que avanza en paralelo al judicial con un mismo objetivo: conocer la verdad", reza la sinopsis oficial de Querer.

El primer episodio de la serie aterrizará en Movistar Plus+ el próximo 17 de octubre y cada jueves hasta el 7 de noviembre, un nuevo capítulo llegará a la plataforma hasta completar los cuatro que componen la ficción. La 72ª edición del Festival de San Sebastián acogerá la premier mundial de Querer, que será proyectada al completo el jueves 27 de septiembre en el auditorio Kursaal.

Ruiz de Azúa firma, junto a Eduard Sola y Júlia de Paz, los guiones de los cuatro episodios que conforman esta serie original de Movistar Plus+ en colaboración con Kowalski Films y Feelgood Media. Susana Herreras y Fran Araújo de Movistar Plus+, Juan Moreno de Feelgood Media y Koldo Zuazua de Kowalski Films se encargan de la producción ejecutiva de este proyecto. La distribución internacional Querer correrá a cargo de Movistar Plus+ International.