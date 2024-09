Tráiler de El gran salto, la serie sobre Gervasio Deferr que ya tiene fecha de estreno en Atresplayer

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Atresplayer ha presentado en el Festival de San Sebastián El gran salto, la serie que adapta la autobiografía homónima del gimnasta Gervasio Deferr, que llegará a la plataforma el próximo 17 de noviembre.

La ficción, protagonizada por Óscar Casas, narra la vida del deportista que consiguió en dos ocasiones el oro olímpico, explorando su camino hacia el éxito y su caída a los infiernos. Ahora, se ha revelado el emocionante tráiler oficial, que muestra los altibajos del atleta en su vida profesional y personal.

José Rodríguez es el creador de esta serie dirigida por Roger Gual (Clanes, El desorden que dejas) que consta de cinco episodios de cincuenta minutos cada uno. El rodaje de El gran salto ha tenido lugar en varias localizaciones de la provincia de Barcelona.

Durante dos minutos de adelanto, se narra crudamente la vida de Deferr, sin desmerecer sus éxitos ni blanquear su vertiginoso estilo de vida fuera de su disciplina deportiva. "Cuando fumo, cuando bebo, cuando estoy que me caigo al suelo... ¿Sabes lo que me pasa? Que mi cabeza me deja en paz", expresa un Casas completamente transformado en el atleta, mostrando los motivos de su complicado y desordenado modo de vida.

"'El gran salto' relata la historia del campeón olímpico en una narración en dos tiempos: el pasado, con los diferentes juegos olímpicos que Gervasio ganó: Sídney, Atenas y Pekín. Y, por otro lado, el presente, centrado en los días que tardará en visitar a su madre, quién ha sufrido un infarto estando ingresada en un hospital.

Un hecho crucial que sin duda marcará el destino del deportista y que le llevará a fijarse un objetivo vital que le salve de él mismo. A lo largo de cinco episodios, la serie explora la dualidad entre dos momentos vitales de Deferr: su etapa más gloriosa y exitosa con sus éxitos profesionales y su peor etapa personal y vital en la que le acompañaban los demonios de la autodestrucción", reza la sinopsis oficial de la serie.

El reparto de la serie lo completan Olivia Baglivi, Pau Roca, Greta Fernández, Alfons Nieto, Joaquín Daniel, Carolina Román, Bea Segura, Beka Lemonjawa, Christian Checa, Fran Berenguer, Lucía Juárez, Carlus Fàbrega, Pep Ambròs, Nausicaa Bonnin, Carla Linares y Salim Daprincee, entre otros.

El gran salto es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Jaume Banacolocha ejerce como productor, mientras que Montse García, Jordi Frades e Ignasi Serra son los productores ejecutivos de esta ficción. Roger Gual es el director de la serie y José Rodríguez es el creador y guionista.