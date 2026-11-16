Tráiler y fecha de estreno de Los secretos de la cortesana, el nuevo romance de época de Netflix

Archivo - Los secretos de la cortesana, el nuevo romance de época de Netflix, ya tiene fecha de estreno y primer avance - NETFLIX - Archivo

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Netflix ha anunciado que Los secretos de la cortesana, la serie de época basada en la novela homónima de Estefanía Ruiz, llegará a su catálogo el 22 de enero del próximo año. La plataforma también ha lanzado un breve avance de la producción, que estará protagonizada por Carla Campra (Verónica o Todos lo saben) y Carlos Cuevas (Cuéntame cómo pasó o El 47).

Carlos de Pando y Sara Antuña, que ya han colaborado en otros proyectos como Aída o ¡García!, son los creadores de Los secretos de la cortesana, que relatará la historia de amor imposible entre un príncipe y la hija de un artista. En el avance de apenas un minuto de duración que ha lanzado la plataforma, coincidiendo con la revelación de la fecha de estreno, se muestra cómo se forjará esta relación entre los protagonistas.

Todo transcurre en una cena en la que puede percibirse cierta tensión entre Gonzalo, el príncipe heredero a quien da vida Cuevas, y Julia, la hija del pintor de la corte a quien encarna Campra. Aunque están sentados con otras personas, los jóvenes no dejan de mirarse. La atracción es tal, que el avance culmina con una escena en la que desaparecen todos los demás y se quedan ellos dos solos, intentando unir sus manos sobre la mesa.

UN AMOR PROHIBIDO ENTRE UN PRÍNCIPE Y UNA CORTESANA

"Julia Ponce (Carla Campra), hija del pintor de la corte, llega al palacio real, y queda cautivada por su ambiente deslumbrante. Allí conoce a Gonzalo (Carlos Cuevas), el príncipe heredero, que ha vuelto a España, obligado por el rey, para casarse.

Alrededor de la relación imposible y prohibida de Julia y Gonzalo se desatan las intrigas, los celos, y la pasión, en una corte llena de ambiciones, engaños y venganzas. Fiestas, encuentros clandestinos, una sociedad secreta de mujeres que conspiran por el poder... Y, en el medio de todo, Julia y Gonzalo luchan por vivir su amor", reza la sinopsis oficial de la serie, que tendrá 8 episodios.

Completan el reparto de Los secretos de la cortesana Alberto Olmo (Mala influencia), Luís Bermejo (El otro lado de la cama), María Morales (La bola negra), Roberto Álamo (Que Dios nos perdone), Bea Segura (Terra Alta), Helena Ezquerro (La Moderna), Nora Hernández (La cena), Nico Romero (Las chicas del cable), Cristina Plazas (Vis a Vis), Karina Soro (UPA Next), Guillermo Toledo (La última noche en Tremor), Irene Montalà (Ciudad de sombras) y Catalina del Rosario (Privilegios), entre otros.