Trailer de Ciudad de sombras, la última serie que rodó Veronica Echegui, que ya tiene fecha de estreno en Netflix

Archivo - Trailer de Ciudad de sombras, la última serie que rodó Veronica Echegui, ya tiene fecha de estreno en Netflix - NETFLIX - Archivo

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer tráiler de Ciudad de sombras, la última serie de Verónica Echegui. La actriz, quien falleció a los 42 años de edad el pasado mes de agosto, protagoniza, junto a Isak Férriz (Bajocero), este thriller que lleva a la pequeña pantalla la obra literaria de Aro Sáinz de la Maza. La miniserie, compuesta por seis capítulos dirigidos por Jorge Torregrossa (Fariña), llegará al servicio de streaming el próximo 12 de diciembre.

El avance, de poco más de dos minutos de duración, sigue los pasos de dos agentes de policía que buscan destapar la identidad de un misterioso criminal que siembra el terror en Barcelona.

El individuo "elige los puntos más espectaculares" de la ciudad, con las obras de Gaudí como escenario para perpretrar sus fechorías. La investigación, que considera una "venganza o una declaración de intenciones" lo que ocurre en la ciudad, se verá salpicada por las presiones de la elite que buscarán frenar la acción de los agentes.

"Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart, enarnado por Férriz, hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la Ciudad Condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido, a la que da vida Echegui, tratar de dar con el autor del crimen", reza la sinopsis de la serie.

Completan el reparto de esta producción Ana Wagener (El inocente), Manolo Solo (Tarde para la ira) y Jordi Ballester (Mar adentro). Los seis episodios que adaptan la primera novela Aro Sáinz de la Maza, autor de la tetralogía de Milo Malart, han sido escritos por el director Jorge Torregrossa y los guionistas Carlos López y Clara Esparrach.