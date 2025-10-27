Primer vistazo a Ciudad de sombras, la última serie de Verónica Echegui, que ya tiene fecha en Netflix

Primer vistazo a Ciudad de sombras, thriller policiaco con Verónica Echegui e Isak Férriz, que ya tiene fecha en Netflix - NETFLIX

MADRID, 27 Oct. (CulturaOcio) -

Ciudad de sombras, el nuevo thriller policiaco de Neflix llegará a la plataforma el próximo 12 de diciembre. La ficción está protagonizada por Verónica Echegui (A muerte), quien falleció a los 42 años el pasado mes de agosto, e Isak Férriz (El cuerpo en llamas). A lo largo de seis episodios la serie sigue la investigación de un macabro crimen sucedido en uno de los lugares más icónicos de Barcelona: La Pedrera - Casa Milà.

Junto con el anuncio de la fecha de estreno, la plataforma de streaming ha lanzado las primeras imágenes de la ficción. En todas ellas se puede ver a ambos protagonistas en distintos puntos de la investigación. "Un cuerpo quemado en La Pedrera - Casa Milà inicia una investigación asfixiante. Una ciudad, un misterio", reza el texto que acompaña a la publicación.

El rodaje de la serie se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de Cataluña, incluyendo algunos de los edificios más icónicos de Barcelona, convirtiendo así a la ciudad condal en un personaje más. La ficción es una adaptación de la primera parte de novela de Aro Sáinz de la Maza, autor de la tetralogía de Milo Malart.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de ciudad de sombras Ana Wagener (El inocente), Manolo Solo (Tarde para la ira) y Jordi Rico (Fuerte Apache). Jorge Torregrossa, conocido por haber participado en proyectos como El cuerpo en llamas o Fariña, dirige y firma el guion de la ficción junto a Carlos López y Clara Esparrach.

"Un macabro crimen ha ocurrido en La Pedrera - Casa Milà: un cuerpo quemado ha aparecido en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), hasta ahora suspendido por indisciplina en los Mossos, regresa a la actividad en la ciudad condal para, de la mano de la subinspectora Rebeca Garrido (Verónica Echegui), tratar de dar con el autor del crimen", reza la sinopsis oficial.