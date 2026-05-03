Los Topuria llegan en junio a HBO Max

LOS TOPURIA - HBO

MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Los Topuria, la nueva docuserie de HBO Max, se estrenará el próximo junio. La mini serie recorrerá el camino del bicampeón mundial de la UFC Ilia Topuria desde su primer combate por el cinturón del peso pluma hasta la actualidad para dar a conocer su realidad como padre, hijo, hermano y amigo de la mano de su entorno más cercano.

La serie documental, que se compone de tres episodios de 50 minutos, ofrece un vistazo al entorno más cercano al peleador y descubre su cara más familiar, su relación con su equipo y amigos, y su vida más allá del octágono de la UFC. A lo largo de la serie, las escenas mostrarán un camino repleto de sacrificio, esfuerzo y disciplina en el que Topuria ha estado rodeado por sus mayores apoyos.

Ahora, el peleador hispanogeorgiano se prepara para protagonizar el combate estelar en el evento más importante de la UFC el próximo junio. En la madrugada del 14 al 15 de junio HBO Max ofrecerá en directo y en exclusiva el esperado evento en el que El Matador hará historia al encabezar el combate UFC FREEDOM 250 en la Casa Blanca para revalidar su título de campeón mundial del peso ligero.

Ídolo para millones de seguidores de las artes marciales mixtas (MMA) de todas las edades, géneros y nacionalidades, en menos de dos años, Ilia Topuria ha conquistado dos campeonatos mundiales de la UFC - el mayor evento de MMA del mundo - en dos divisiones distintas.

Los Topuria es una producción de Señor Mono para HBO Max que cuenta con los productores ejecutivos Ilia Topuria e Íñigo Pérez-Tabernero por parte de Señor Mono y María Rubio y Zaida Serrano-Piedecasas por parte de HBO Max.