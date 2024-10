Tom Hardy, Helen Mirren y Pierce Brosnan protagonizarán la nueva serie de Guy Ritchie

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Guy Ritchie (Sherlock Holmes, El ministerio de la Guerra Sucia, The Gentlemen), dirigirá una nueva serie para Paramount+, provisionalmente titulada The Associate, que contará con guion de Ronan Bennett (Top Boy). Poco se sabe por el momento de la ficción, pero según las últimas informaciones, Tom Hardy, Helen Mirren y Pierce Brosnan están en conversaciones para protagonizarla.

Tal y como revela Deadline, la ficción seguirá a dos generaciones de gánsteres, los negocios que dirigen, sus complejas relaciones y el peligroso pero atractivo hombre al que recurren para resolver sus problemas, Harry, precisamente el personaje que encarnará Hardy. Por su parte, Mirren y Brosnan darán vida a la matriarca y el patriarca de la familia.

En un principio, el proyecto se iba a titular The Donovans, ya que surgió como un spin-off de Ray Donovan, la aclamada serie protagonizada por Liev Schreiber que estuvo en emisión durante siete temporadas y a la que puso fin una película estrenada en 2022. No obstante, al final la serie se ha reformulado y se plantea como una historia con notas similares, pero independiente a la franquicia.

Con The Associate, Ritchie continúa su incursión en las ficciones televisivas, donde se estrenó este año en Netflix con The Gentlemen: La serie, cuya trama tendrá una segunda temporada que empezará a rodarse en 2025. Además, el director británico prepara también una ficción para Prime Video sobre los orígenes de Sherlock Holmes, que protagonizarán Max Irons y Hero Fiennes Tiffin.

En cuanto a largometrajes, el director de cintas como Lock & Stock o Snatch. Cerdos y diamantes tiene pendientes de estreno dos títulos. El primero es Fountain of Youth, una película de acción protagonizada por John Krasinski, Natalie Portman y Eiza González. Precisamente con esta última también coincidirá en In The Grey, en la que contará con Jake Gyllenhaal y Henry Cavill. Además, Ritchie prepara también la secuela del remake de Aladdín que contó con Will Smith con Genio.