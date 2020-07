Todo lo que debes saber antes de ver Maldita (Cursed): ¿Quién es quién en la serie de Netflix?

MADRID, 17 Jul. (CulturaOcio) -

Maldita (Cursed) es la nueva épica de fantasía producida por Netflix, creada por Tom Wheeler y Frank Miller, y llega para hacer de La Dama del Lago / Nimue (Katherine Langford) el centro del origen del míto del Rey Arturo. Pero la actriz de Por 13 razones no estará sola. ¿Quién la acompaña en este legendario relato?

Maldita narra la historia de Nimue, una joven heredera de druidas que tras un ataque a su aldea se embarcará en una peligrosa misión para devolverle la legendaria espada Excalibur al no menos legendario mago Merlín (Gustaf Skarsgard).

Por el camino, tendrá que hacer frente a las inquisidoras tropas de Paladines Rojos, al servicio del Rey Ulder Pendragón (Sebastian Arnesto), y al misterioso y despiadado Monje Llorón (Daniel Sharman).

Por suerte la joven Nimue, que algún día será conocida como la trágica Dama del Lago, no estará sola en su aventura. La rebelde doncella Igraine (Shalome Brune-Franklin), el pequeño pero astuto Ardilla (Billy Jenkins) y por supuesto Arturo (Devon Terrell) -un mercenario de poca monta que algún día será Rey- la acompañarán en su viaje.

Éstos son los personajes principales de Maldita, que está disponible en Netflix desde este viernes 17 de julio.

KATHERINE LANGFORD - NIMUE / LA DAMA DEL LAGO

En la leyenda artúrica, la Dama del Lago es un personaje al que se le han asociado varios nombres, entre ellos Nimue, y es conocida por ser quien le entrega Excalibur a Arturo. En función del mito, se considera un ser mágico o una humana que aprendió del mismísimo Merlin. En la serie, Nimue es una joven del pueblo de los Inefables que lucha por lo que cree que es justo, incluso si le va la vida en ello.

"Cuando comencé a trabajar en Nimue me di cuenta que es una persona fuerte y decidida", explicó Langford en una entrevista telefónica concedida a CulturaOcio.com. "Alguien que da la vida por ayudar a los demás. Su mejor cualidad es que es extremadamente valiente y honorable. Tiene un sentimiento muy fuerte de justicia, es su forma de sobreponerse a los obstáculos"

DEVON TERRELL - ARTURO

El australiano Devon Terrell interpreta al joven Arturo, que en la historia de Nimue es un mercenario sin rumbo fijo que pronto centra su atención en la joven que porta a la legendaria Excalibur. Por supuesto, no sabe que su destino es convertirse en el rey del que hablan las leyendas, pero su aguerrido carácter y su sentido del honor ya se deja ver en la versión de la serie.

"Cuando hable con el creador (Tom Wheeler) me dijo tienes que poner parte de tus propias experiencias en Arturo", explicó el actor durante un encuentro con los medios en el set de rodaje en Londres en el que estuvo presente CulturaOcio.com. "Es un joven que trata de encontrar su propia identidad. Es algo con lo que me identifico, tratar de encontrarte en un mundo que evoluciona continuamente".

GUSTAF SKARSGARD - MERLIN

Por supuesto, al hablar del mito de Arturo no podía faltar el gran mago Merlín. Sin embargo, el personaje interpretado por Gustaf Skarsgard (Vikingos) dista mucho del poderoso hechicero que ha pasado a la historia. En Maldita, Merlín es un hombre que ha vivido más de cuatro milenios, está viejo y cansado, es alcohólico y, por encima de todo, ha perdido su magia.

"Crees que sabes quién es Merlin, pero realmente no sabes quién es", bromeó el actor en el set de rodaje en Londres. "Éste es un Merlín diferente, uno que no has visto antes. No tiene esa larga barba blanca ni ese tipo de cosas. Es un paladín del Rey Ulder, y es alcohólico. Se ha vuelto un cínico, y ha perdido su magia. Así le conocemos, en un momento muy oscuro".

DANIEL SHARMAN - EL MONJE LLORÓN

El Monje Llorón es el máximo representante de la fe y el dogma de los Paladines Rojos del padre Carden. Es un asesino despiadado y sin escrúpulos, con sendas cicatrices en el rostro que ocultan un oscuro pasado. Está interpretado por el actor Daniel Sherman, que lo describe "como si fuese la Parca", cuya única relación mínimamente humana es con Carden, al que considera casi como un padre.

"Es un personaje muy interesante y complejo", aseguró Sharman en su entrevista durante el rodaje en Londres. "Es básicamente un asesino en las sombras, pero es muy interesante porque no sabe por qué mata a esa gente. Tiene esa dualidad psicológica en la que tiene que encontrarse a sí mismo. Pero tiene unas habilidades extraordinarias para el asesinato, y tiene lágrimas en su rostro, que reflejan su personalidad".

PETER MULLAN - PADRE CARDEN

Peter Mullan interpreta al padre Carden, un fanático religioso y líder de los Paladines Rojos cuya única misión es aniquilar a todos los pueblos no cristianos, así como acabar con la magia, a la que considera un acto demoníaco. Es el principal antagonista de la serie y entrenador del Monje Llorón, el cual sólo obedece a sus órdenes.

SEBASTIAN ARNESTO -REY ULDER PENDRAGÓN

El Rey Ulder Pendragón encarna la versión más medieval del odio hacia lo desconocido. Es el líder de los Paladines Rojos y tiene a su servicio al mago Merlín. Su única obsesión es acabar con los pueblos paganos, entre los que se encuentran los Inefables, a los que pertenece Nimue y los Niños del Bosque, entre otros.

SHALOME BRUNE-FRANKLIN - IGRAINE

Igraine es una de las jóvenes que acompaña a Nimue en su gran viaje para encontrar a Merlín. Se trata de una novicia que esconde un gran secreto, y cuyas intenciones chocarán directamente con las de Arturo, aunque sus destinos sin saberlo están entretejidos tanto entre sí como al de la espada Excalibur y a la Dama del Lago.

"Mi personaje es una mujer fuerte, valiente, joven y salvaje", explicó la actriz. "Conocemos a Igraine en el tercer episodio, y ella se convierte en la voz de las mujeres guerreras. No puedo revelar mucho, pero asistimos a esa transformación, y es emocionante".

PYM - LILLY NEWMARK

Otro de los personajes del séquito de Nimue es Pym, una tímida, pero alegre joven del mismo poblado de los Inefables al que pertenece la protagonista y que como explica la propia actriz suele hacer de abogado del diablo ante las ambiciones de Nimue. De hecho, Newmark la compara con Ron Wesley de la saga Harry Potter. "No es tan ambiciosa ni valiosa como Ron, pero es valiente y leal", explica.

BILLY JENKINS - ARDILLA

El miembro más joven del reparto es Billy Jenkins, que interpreta a Ardilla, un pícaro niño que pondrá a la serie el punto de ternura necesario entre tanto conflicto religioso, bélico y mágico. "Ardilla es muy divertido. Es un guerrero, y para él Nimue es como una hermana mayor", explica el actor. "Es muy, muy valiente, y siempre quiere ayudar con sus habilidades".