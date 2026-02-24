La esperanza de Marte peligra en el tráiler de la temporada 5 de Para toda la humanidad - APPLE TV

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Para toda la humanidad aterrizará en Apple Tv el próximo 29 de marzo. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un emocionante tráiler de esta nueva entrega en el que toda esperanza para Marte corre un serio peligro.

"La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar", afirma la ingeniera de la NASA Aleida (Coral Peña), al inicio del adelanto. "El mayor descubrimiento de la historia, tenemos que aprovecharlo" suelta a continuación Kelly (Cynthy Wu) la astronauta e hija de Ed (Joel Kinnaman) y Karen Baldwin (Shantel VanSanten).

Sin embargo, el presidente Jim Bragg (Randy Oglesby) pretende recuperar el control en Marte. "No podemos seguir destinando dinero a marte", asegura en una rueda de prensa televisada. Es entonces cuando Dev Ayesa (Edi Gathegi) se muestra convencido de que no pueden continuar dependiendo de los envíos de provisiones desde la Tierra y ser independientes.

"No queda tiempo. Van a destruir cualquier esperanza de un mañana aquí", argumenta Dev. "Se cambia cuando hay personas decididas que lo hacen posible. Tenemos que tomar cartas en el asunto", sostiene Ed visiblemente preocupado.

Es entonces cuando las imágenes muestran una manifestación multitudinaria que clama "Marte es nuestro" al tiempo que las autoridades comienzan a enfrentarse a quienes protestan. "Sin aliados, sin ayuda, sin su planeta de origen, vamos a ver cuanto pueden sobrevivir", expone Bragg en los informativos.

"La quinta temporada de Para toda la humanidad retoma la acción en los años posteriores al robo del asteroide Ricitos de Oro. Happy Valley se ha convertido en una próspera colonia con miles de residentes y en una base para nuevas misiones que llevarán a los humanos aún más lejos en el sistema solar. Pero con las naciones de la Tierra exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa aumentando entre quienes viven en Marte y su antiguo hogar", reza la sinopsis de esta entrega.

Creada por Ronald D. Moore, la temporada 5 de la distópica serie de ciencia ficción constará de 10 episodios. Tras el estreno del primer capítulo, Apple TV lanzará una nueva entrega cada viernes hasta su apoteósico desenlace el 29 de mayo.

Además de los ya mencionados actores, Toby Kebbell y Wrenn Schmidt también regresan junto con Mirelle Enos (The Killing), Costa Ronin (The Americans,), Sean Kaufman (El verano que me enamoré), Ruby Cruz (Bottoms) e Ines Asserson (Royalteen) a los nuevos episodios de Para toda la humanidad.