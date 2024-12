MADRID, 26 Dic. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de El Juego del Calamar ya está en Netflix. La serie coreana que se convirtió en la más vista de la historia de la plataforma tras el confinamiento por la pandemia, vuelve dispuesta a arrasar de nuevo. Y teniendo en cuenta que se trata de uno de los títulos más populares del planeta, y que va camino de convertirse en una potente franquicia, no son pocos los que se preguntan... ¿Tiene escena post-créditos la segunda temporada de El Juego del Calamar?

Las escenas post-créditos se han convertido ya en una tradición en las grandes producciones, siendo un elemento verdaderamente importante en las películas de superhéroes. Especialmente, en los lanzamientos de Marvel Studios, que suele incluir varias en sus películas y series, y, con menos regularidad, estas secuencias extra también suelen ser habituales en cintas y series basadas en personajes de DC Comics.

Pero además, las escenas post-créditos son una herramienta utilizada en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, John Wick, Jurassic World, Matrix, Transformers, Cazafantasmas... e incluso también en sagas de terror como Scream, Insidious o The Conjuring. De hecho, hay popularísimas sagas de animación, como Toy Story o más recientemente Vaiana e incluso Sonic, el mítico personaje de Sega, que también cuenta con este tipo de secuencias extra.

En el caso de la serie de Netflix la respuesta es positiva: El Juego del Calamar sí que tiene escena post-créditos. Así, cuando termina el séptimo capítulo de la segunda temporada, durante los créditos finales hay una secuencia extra que prepara a los espectadores de cara a lo que está por venir en la tercera y, en principio, última temporada.

La inclusión de esta escena post-créditos en El Juego del Calamar es una sorpresa... relativa. Ya que hay otras series de la plataforma como The Umbrella Academy, Avatar: La leyenda de Aang, One Piece o su otro gran título, Stranger Things ya utilizaron esta herramienta narrativa para disparar el 'hype' de los seguidores ante futuras temporadas. En el caso de la ficción creada por Hwang Dong-hyuk, aún no hay fecha de lanzamiento confirmada para su tercera temporada.